Governo: Decaro (Anci), unità valore indispensabile, ma il premier ascolti i sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho apprezzato il discorso del presidente Draghi. Il suo richiamo all'unità di tutti, la concretezza della sua visione programmatica, tanto più indispensabile in vista del piano di ripresa e resilienza da attuare con i fondi del Recovery, e dell'impegno di massima priorità sulla campagna vaccinale su cui dobbiamo tutti concentrarci. Mi ha fatto piacere ascoltare nella sua prima uscita da presidente del Consiglio l'intenzione ferma di riformare la pubblica amministrazione nel senso di una maggiore efficienza e di una indispensabile modernizzazione". Lo dichiara Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci. "Spero su questo - aggiunge - ci sia la stessa ferma intenzione di ascoltare i sindaci quali interlocutori privilegiati di questo percorso. Abbiamo proposte da sottoporre all'attenzione del governo e conosciamo la macchina amministrativa meglio di chiunque altro. Noi sindaci, consapevoli di essere parte fondamentale dell'assetto istituzionale al quale Draghi si è appellato, siamo pronti a lavorare in questo senso", conclude. (Com)