Imprese: Del Fante (Poste Italiane), performance solide, segni evidenti di ripresa nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le performance di Poste Italiane si mantengono solide nonostante le sfide senza precedenti del 2020, e confermano il ruolo di player sistemico che il Gruppo svolge in Italia. Così l’amministratore delegato, Matteo Del Fante, presentando alla comunità finanziaria i risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione. “Nel quarto trimestre registriamo evidenti segni di ripresa in tutti i segmenti di business, e il nostro utile netto ci consente di confermare la nostra politica dei dividendi con un dividendo pari a 0,486 euro”, ha detto, sottolineando come il Gruppo sia riuscito a garantire la continuità del business sulla base di standard di servizio molto elevati. (Ems)