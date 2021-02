Governo: Cangini (FI), riformiamo lo Stato, un altro Draghi potrebbe non arrivare più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando un ordine, un potere o una personalità esterna occupano lo spazio vitale della Politica la colpa non è mai di quell’ordine, di quel potere o di quella personalità: la colpa è sempre della Politica e del sistema istituzionale di cui la Politica è al tempo stesso la causa e l’effetto. Dalla fine della Prima repubblica, la politica economica è stata quasi sempre affidata ad un tecnico, abbiamo avuto un governo ogni anno e mezzo, ogni volta che l’Italia è stata investita da una crisi globale ci siamo dovuti affidare ad un non politico". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Mario Draghi. "Altre crisi ci colpiranno, e non è detto che un Mario Draghi ci salverà - ha aggiunto -. È giunto il momento di riformare le Istituzioni come fece De Gaulle in Francia. Limitarsi, oggi, a votare la fiducia al governo Draghi senza averne altrettanta nella nostra capacità di parlamentari di onorare l’Istituzione che rappresentiamo provando a raddrizzare una volta per tutte il legno storto dello Stato italiano e dei partiti sarebbe più di un errore: sarebbe una colpa. Una colpa che i nostri figli potrebbero un giorno rimproverarci". (Rin)