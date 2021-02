Governo: Castellone (M5s), fiducia da guadagnare ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico presidente Draghi che lei non esiti a chiarire ai suoi ministri quali sono i propri ambiti di azione e sappia appoggiare con fermezza le decisioni che sono indirizzate a tutelare la salute dei cittadini italiani. In questi giorni abbiamo ascoltato tanti appelli alla responsabilità. Noi abbiamo dimostrato con i fatti di essere sempre responsabili. Responsabili per senso del dovere e delle istituzioni". Lo ha detto, intervenendo nell'Aula di palazzo Madama, la senatrice del M5s Stelle Maria Domenica Castellone. "Così responsabili oggi da scegliere di appoggiare questo governo ed è lacerante la sofferenza che ciascuno di noi ha dovuto affrontare prima di arrivare oggi in quest’Aula - ha sottolineato -. Di questo nostro dolore, di questa sofferenza lei presidente deve tenerne conto e deve essere consapevole che questa fiducia questo governo dovrà guadagnarsela ogni giorno, dimostrando con i fatti che ne è valsa la pena. Noi, in quest’aula, sentiamo anche un’altra responsabilità che è quella di coltivare la memoria, anche quella recente, e non vogliamo solo far fronte all’emergenza per tornare alla normalità, ma immaginare un nuovo modello di società. Ogni forza politica proverà a dettare le sue condizioni. Il nostro programma però è chiaro. Perché i nostri temi sono sempre gli stessi, quelli presentati ai cittadini nel 2018, gli stessi condivisi con le forze politiche con le quali abbiamo governato finora. E da questi temi noi oggi, presidente, le chiediamo di ripartire". (Rin)