Viabilità: limite velocità su Sp Laurentina, ordinanza Città metropolitana Roma

- Il dipartimento viabilità della Città metropolitana di Roma Capitale istituisce con ordinanza "il limite di velocità a 30 km orari sulla Ss 95/b Laurentina dal km 9+539 (intersezione Gra) al km 13+750 (rotatoria cimitero Laurentino), in entrambi i sensi di marcia, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza al transito". Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma. "Nelle more del reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai lavori per la messa in sicurezza del piano viabile, il limite - continua la nota - si rende necessario per garantire la sicurezza dei mezzi in transito, a seguito dei numerosi dissesti e avvallamenti costituitisi negli strati del manto stradale". (Com)