Bielorussia: iniziato il processo contro l'ex candidato presidenziale Viktor Babariko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della Bielorussia ha iniziato l'esame del procedimento penale contro l'ex presidente del Consiglio di amministrazione di Belgazprombank, Viktor Babariko, che si sarebbe dovuto candidare contro Aleksandr Lukashenko alle elezioni presidenziali dello scorso agosto. Babariko e altri sei dirigenti della banca sono accusati di aver accettato delle tangenti da Viktor Kobyak, co-proprietario della società Activleasing, che, a sua volta, è stato accusato di corruzione. Secondo le indagini, per 16 anni, a partire dal 2004, Babariko e gli altri dirigenti coinvolti nel processo hanno ricevuto più di 30 milioni di rubli bielorussi da diversi clienti (più di 11 milioni di dollari al tasso di cambio attuale). Babariko, inoltre, secondo le indagini ha acquistato immobili a Minsk per un valore con l’intento di “legalizzare” i proventi di queste tangenti. L'uomo d'affari non ha ammesso le sue colpe, mentre gli altri sei imputati hanno stipulato accordi preliminari durante la fase pre-processuale. (segue) (Rum)