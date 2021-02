Bielorussia: iniziato il processo contro l'ex candidato presidenziale Viktor Babariko (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla prima sessione della Corte Suprema, la difesa di Babariko ha presentato una mozione per ricusare il giudice Igor Lyubovitsky, nonché per sostituire la misura cautelare nei confronti dell'ex banchiere con gli arresti domiciliari. La corte ha respinto entrambe le richieste, secondo quanto riferisce il portale “Tut.by”. Lo scorso maggio Babariko ha annunciato che si sarebbe candidato alle presidenziali in Bielorussia. Da molti osservatori, Babariko era considerato uno degli oppositori con maggiori possibilità contro Lukashenko alle tra quelli dell'opposizione. A giugno, sono state effettuate delle perquisizioni nell'ufficio di Belgazprombank e lo stesso Babariko è stato arrestato. Al banchiere è stata negata, di conseguenza, la possibilità di candidarsi alle elezioni presidenziali. (Rum)