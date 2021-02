Usa: vendite al dettaglio in aumento del 5,3 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 5,3 per cento nel mese di gennaio, tornando in territorio positivo per la prima volta dallo scorso settembre. Lo indicano i dati comunicati oggi dal dipartimento del Commercio, superiori rispetto alle previsioni degli economisti. La pandemia di Covid-19 ha pesantemente colpito il settore e, dopo una leggera ripresa la scorsa estate, nell’ultima parte del 2020 i cittadini statunitensi hanno speso meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A pesare, in particolare, erano state la recrudescenza dei contagi (con le relative nuove chiusure delle attività) e la scadenza dei sussidi di disoccupazione previsti dal primo pacchetto di aiuti varato nella precedente primavera. Il secondo pacchetto di assistenza da 900 miliardi di dollari approvato dal Congresso a dicembre ha esteso gli aiuti, con pagamenti da 600 dollari per le famiglie e nuovi sussidi da 300 dollari a settimana per i disoccupati. Un nuovo incentivo alla ripresa economica dovrebbe arrivare dal piano di salvataggio da 1.900 miliardi di dollari promosso dal nuovo presidente Joe Biden, attualmente in discussione al Congresso.(Nys)