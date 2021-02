Speciale scuola: Sasso (Lega), subito al lavoro per messa in sicurezza istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della commissione Cultura della Camera dei deputati, osserva che "il governo non è ancora pienamente operativo, ma bisogna immediatamente mettersi al lavoro, per recuperare il tempo perso in materia di sicurezza nelle scuole. Trovo imprescindibile, infatti - continua il parlamentare in una nota - la didattica in presenza, ma a condizione che docenti e studenti siano in sicurezza. Vero è che per l'anno scolastico in corso siamo in grande ritardo, ma è anche vero che le proposte della Lega, se attuate, garantirebbero quelle condizioni di sicurezza ad oggi non esistenti nelle nostre scuole, per l'inizio del prossimo anno scolastico". L'esponente leghista, poi, prosegue: "Per diminuire il rischio contagio occorre prevedere grandi interventi di edilizia scolastica e adeguati sistemi di aerazione in ogni classe, diminuzione del numero degli alunni per classe, tracciamento efficace ed immediato. Una delle maggiori colpe della Azzolina è stata quella di perdere dieci mesi di tempo per giungere poi a soluzioni risibili ed inefficaci. Siamo certi - conclude Sasso - che il ministro Bianchi non commetterà gli stessi errori, la Lega è responsabilmente a disposizione, nell'interesse della nostra comunità scolastica". (Com)