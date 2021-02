Speciale scuola: Ostia, Ferrara (M5s), bando da oltre 1,5 milioni per ricostruire scuola Doremidiverto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato un bando con un importo di 1.570.000 euro per ricostruire la scuola Doremidiverto a Ostia. Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del M5s Paolo Ferrara. "È dal 2013 che battagliamo sugli sprechi e la ricostruzione della Doremidiverto a Ostia - sottolinea Ferrara -. Vi ricordate il milione di euro speso per la bonifica? Dopo lo strano incendio abbiamo detto che in quel luogo ci sarebbe stata nuovamente una scuola e così è stato. Lo skate park dopo la chiusura è stato incendiato. La scuola dopo la chiusura ha preso fuoco. A Ostia tutto è bruciato e tutto abbiamo ricostruito. La metafora di questa città è la forza di chi l'ha governata. Siamo sempre ripartiti dalle ceneri. Oggi ripaghiamo i cittadini e i genitori che hanno fortemente voluto e ottenuto giustizia sulle oscure vicende della Doremidiverto. Un segnale forte, una svolta per quel quadrante dove in pochi anni si sono spesi milioni di euro per ottenere nulla. Un ringraziamento va all'ufficio tecnico per il lavoro svolto dagli uomini di Roma Capitale". (Rer)