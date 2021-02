Speciale scuola: Bianchi incontra Consiglio superiore della Pubblica istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha incontrato, in videoconferenza, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. “Mi attendo molto da voi - ha detto, rivolgendosi ai componenti -. Non mi aspetto solo pareri, che ascolteremo, naturalmente, con grande attenzione, ma una visione e la capacità di aiutare il Ministro e il Paese a guardare oltre l’emergenza. Grazie per il lavoro che state facendo e che farete”. Il ministro ha poi annunciato l’uscita di uno dei componenti designati, il Professor Alberto Melloni, a seguito di una nomina internazionale e ha indicato come nuovo componente la Professoressa Maria Grazia Riva, Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione. (Com)