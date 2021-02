Speciale scuola: Regno Unito, premier scozzese Sturgeon, per studenti ritorno graduale a scuola da lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato davanti al parlamento di Holyrood che gli studenti delle scuole della Scozia riprenderanno gli insegnamenti in presenza in maniera graduale a partire dal prossimo lunedì. Sturgeon ha tuttavia confermato che le misure di quarantena generale adottate nella nazione rimarranno in vigore "almeno" fino all'inizio di marzo, e "possibilmente per periodi di tempo maggiori". Sturgeon ha comunicato al parlamento che alcune delle misure potrebbero dover rimanere in vigore per un lungo periodo di tempo, in un'ottica di "scambio" per permettere l'allentamento di altre restrizioni. (Rel)