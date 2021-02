Speciale scuola: Comitato a governo, svincolare istruzione da colori delle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato “A scuola!”, sorto spontaneamente durante la pandemia dall’iniziativa di genitori insegnanti e studenti, ha scritto una lettera aperta al nuovo governo Draghi in cui si chiede una nuova prospettiva sulla scuola italiana, svincolandola dal sistema dei colori delle Regioni. Dopo il lockdown della scorsa primavera, si legge nella lettera diffusa dal Comitato, “il nostro Paese ha scelto di non scegliere, relegando la scuola nel dimenticatoio destinato alle attività considerate improduttive, e quindi non prioritarie per il Paese”, con il risultato che “la sospensione delle lezioni in presenza in alcune regioni d’Italia ha sfiorato l’anno”. “Nel tentativo di tutelare il diritto alla salute fisica della comunità - continua la missiva -, le istituzioni italiane hanno compresso il diritto all’istruzione, causando un danno di formazione, psicologico e di socialità a un’intera generazione di studenti, soprattutto se fragili e appartenenti a contesti più disagiati”, denuncia la lettera, che chiede “al nuovo governo di rimettere la scuola e il futuro dei giovani al centro di ogni scelta politica e di non ripetere gli errori del passato”. (Rem)