Speciale scuola: Bianchi, massimo coordinamento e collaborazione costante con Regioni

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha incontrato gli assessori regionali all'Istruzione con l'intenzione di rilanciare e valorizzare il rapporto con i territori. "Servono il massimo coordinamento e una collaborazione costante", ha sottolineato il ministro preannunciando che gli incontri con le Regioni avverranno periodicamente per condividere il piano di lavoro sulla scuola. "La sicurezza degli studenti e del personale deve essere una priorità per tutti: dobbiamo lavorare insieme in questa direzione", ha concluso. (Rin)