Speciale scuola: Cile, presidente Pinera annuncia ripresa delle lezioni entro marzo

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha annunciato ieri, 16 febbraio, l'inizio dell'anno scolastico (che per il calendario australe cade in questo periodo) e la ripresa delle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado entro il mese di marzo e nonostante le riserve espresse dal sindacato dei docenti. Il ritorno in aula, ha chiarito Pinera, sarà "volontario, graduale e flessibile". "A partire da marzo si inizierà l'anno scolastico e questo dovrà essere in forma volontaria, graduale, flessibile e sicura", ha dichiarato il presidente in una scuola della regione de Los Rios, ed ha assicurato che "il cento per cento dei 9.429 edifici scolastici ha già consegnato al ministero dell'Educazione il protocollo di ripresa delle lezioni". Riguardo le riserve dei sindacati e alcune critiche dell'opposizione, Pinera ha esortato a "lasciare da parte le motivazioni politiche e le ideologie" e ha sottolineato che "saranno i genitori, non il governo né i professori, a prendere liberamente la decisione di mandare i loro figli a scuola". Il capo di Stato ha quindi detto che nel frattempo il governo continuerà a "dialogare con tutti gli attori principali del processo educativo". (Abu)