Frosinone: Ciacciarelli (Lega), defiscalizzazione per aziende polo chimico farmaceutico (2)

- "La pandemia in atto, se da un lato ha ulteriormente aggravato le condizioni economiche e sociali anche in provincia di Frosinone, dall'altro, potrebbe rappresentare una opportunità con il coinvolgimento del comparto chimico farmaceutico locale. La Regione Lazio - prosegue ancora Ciacciarelli - ha il dovere di andare incontro alle aspettative di eventuali nuovi investitori e in subordine agevolare il lavoro di quelli già esistenti, adottando delle misure di defiscalizzazione per coloro che intendono fare impresa, ricerca e sviluppo in provincia di Frosinone, eventualmente mettendo in relazione i nuovi investimenti defiscalizzati con la creazione di nuove assunzioni sul territorio. Non è pensabile di farsi sfuggire opportunità di sviluppo in provincia di Frosinone, senza assumere provvedimenti normativi adeguati, nel caso in esame anche di natura fiscale. Pertanto ho interrogato il presidente della Giunta regionale del Lazio Nicola Zingaretti, per sapere quali provvedimenti la Regione intende assumere, per agevolare le aziende del settore chimico farmaceutico della Provincia di Frosinone, a mettere in campo eventuali ulteriori investimenti sul territorio, anche ai fini della produzione vaccinale". (Com)