Vaccini: Trivelli (dg Welfare Lombardia), attivi 113 centri vaccinali pubblici e 96 privati, 46 punti stoccaggio

- "Per la prima parte della campagna vaccinale, ovvero per la popolazione sanitaria delle strutture di ricovero e le Rsa, abbiamo somministrato il vaccino in circa 950 punti, di cui 200 sono stabili, sono strutture ambulatoriali, e circa 700 erano provvisori, legati ai punti provvisori di somministrazione presso le Rsa". Lo ha riferito durante la sua audizione alla commissione Sanità di Palazzo Pirelli, il direttore generale Welfare della Regione Lombardia Marco Trivelli. "Attualmente i centri vaccinali attivi registrati sono 113 pubblici e 96 privati. Oltre a questi ci sono 46 punti di stoccaggio negli spazi pubblici, o meglio 46 centri, anche alcuni privati, che fanno stoccaggio per il vaccino Pfizer che richiede condizioni di conservazione particolari - ha aggiunto Trivelli - Non ci sono, esclusa la Fiera, strutture vaccinali esterne a quelle ambulatoriali attive tra quelle che erano state, nella campagna vaccinale antinfluenzale di novembre e dicembre, aperte grazie alla collaborazione con i comuni e la protezione civile. Sono in corso di apertura in queste settimane, e sono le strutture nelle quali i medici di medicina generale andranno in via preferenziale a somministrare le dosi vaccinali".(Rem)