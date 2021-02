Iran: Rohani, Teheran interromperà attuazione protocollo aggiuntivo Tnp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha dichiarato oggi che Teheran interromperà l'attuazione del protocollo aggiuntivo al trattato di non proliferazione (Tnp) il 23 febbraio, ma non espellerà gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Intervenendo oggi a una riunione del gabinetto a Teheran, il presidente ha affermato che l'attuazione di un accordo di salvaguardia continuerà sotto la supervisione dell'Aiea. Rohani ha quindi negato le voci diffuse diversi media internazionali secondo le quali l’Iran avrebbe espulso gli ispettori dell’Aiea in linea con una legge approvata di recente dal parlamento volta a contrastare le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. “Gli ispettori dell’Aiea continueranno a supervisionare le attività nucleari del Paese”, ha dichiarato Rohani, precisando che il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, si è detto disposto a recarsi in visita a Teheran per discussioni con le autorità iraniane. Nel suo discorso, Rohani ha nuovamente espresso le richieste di Teheran alla nuova amministrazione statunitense di Joe Biden invitandola a rientrare nell’accordo sul nucleare del 2015 e a sollevare le sanzioni economiche, sottolineando che una volta che Washington farà il primo passo, l’Iran riprenderà immediatamente i suoi obblighi all’interno dell’accordo sul nucleare. "Se gli Stati Uniti fanno un passo, lo faremo anche noi. Se fanno tutti i passi insieme, faremo anche tutti i passi insieme", ha sottolineato Rohani. (segue) (Res)