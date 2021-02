Iran: Rohani, Teheran interromperà attuazione protocollo aggiuntivo Tnp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Rohani ha escluso rinegoziazioni sull'accordo nucleare del 2015 o negoziati sul programma missilistico iraniano o sulle attività di Teheran a sostegno degli alleati in Medio Oriente. L'Iran "non cerca armi di distruzione di massa o armi nucleari", ha affermato Rohani, sottolineando che Teheran sta portando avanti un programma nucleare per "scopi energetici". Le tensioni tra l’Iran e i partner europei dell’accordo sul nucleare – Francia, Regno Unito e Germania - si sono nuovamente acuite nelle ultime settimane a causa di una situazione di stallo sulla ripresa dell'accordo nucleare del 2015 e del termine che si avvicina rapidamente per interrompere l'attuazione del protocollo aggiuntivo al Trattato di non proliferazione. Il protocollo, che l'Iran ha firmato nel dicembre 2003, richiede ai firmatari di fornire una dichiarazione elaborata delle loro attività nucleari e consente all'agenzia delle Nazioni Unite di accedere ai loro siti nucleari. (Res)