Governo: Garavini (Iv), bentornati europeismo ed atlantismo, grazie presidente Draghi

- "Fiducia, ottimismo, coraggio, dedizione. Li abbiamo sentiti nelle parole del presidente Draghi. E noi di Italia viva siamo convinti che sia la persona migliore per affrontare questa crisi. Possiamo essere ottimisti, grazie a un programma che mette al centro dell’agenda di governo molti dei punti che noi stessi, come Iv, abbiamo portato avanti da tempo". Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, vicecapogruppo vicaria Italia viva-Psi, intervenendo in discussione generale per il voto di fiducia al governo Draghi. "Bene che si parta dalla necessità di investire sulle nuove generazioni, per invertire la rotta che ha portato all'estero tanti nostri giovani promettenti. Importante poi l'impegno per aumentare la presenza femminile non solo nel lavoro ma anche ai ruoli apicali. Servono importanti interventi per fare ripartire la crescita, con particolare attenzione al Sud. E alle grandi opere. Ci sono oltre 100 miliardi di risorse pubbliche già stanziate da anni che vanno sbloccate, rimettendo in moto i cantieri. Come chiediamo di fare da tempo". (segue) (Rin)