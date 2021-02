Governo: Garavini (Iv), bentornati europeismo ed atlantismo, grazie presidente Draghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il percorso espresso dal presidente in politica estera. Con una chiara sottolineatura della linea europeista e atlantista del nostro paese. Grande attenzione al Mediterraneo. Preoccupazione per le tensioni intorno alla Cina. E determinazione nel dialogare con Paesi come la Russia e la Turchia senza sottovalutare la lesione dei diritti umani. Il quadro è tracciato con precisione. Ed è estremamente condivisibile. Siamo certi che il nostro paese saprà realizzare una transizione ambiziosa. Da paese per certi versi ancora retrogrado a paese capofila in Europa, dal punto di vista economico, politico, sociale e culturale" ha concluso Garavini. (Rin)