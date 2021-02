Myanmar: le proteste aumentano d’intensità, i manifestanti bloccano le strade di Yangon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano ad aumentare d’intensità le proteste in Myanmar contro il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio che ha portato alla deposizione della leader Aung San Suu Kyi, da allora agli arresti domiciliari con l’accusa di aver importato illegalmente ricetrasmittenti e di aver violato la legge sui disastri naturali. Nelle ultime ore, i manifestanti hanno preso a bloccare alcune delle strade principali della più grande città del Paese, Yangon, mentre in decine di migliaia hanno raggiunto il centro per quello che potrebbe essere il più grande corteo di protesta visto finora in Myanmar. I dimostranti continuano a chiedere ai militari di lasciare il potere alle autorità civili e di liberare le personalità politiche arrestate a seguito del golpe. La protesta odierna, che rischia di paralizzare il traffico nel principale snodo commerciale del Paese e che punta a ostacolare il movimento dei veicoli militari in città, è stata organizzata in particolare attraverso i social media. Agli impiegati pubblici è stato inoltre chiesto di non andare al lavoro. (segue) (Res)