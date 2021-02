Messico: ancora 3,2 milioni di utenti senza elettricità nel nord del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono in Messico le operazioni di ripristino delle utenze elettriche dopo il severo blackout, causato dall'eccesso di domanda e dall'ondata di maltempo negli Usa, che a inizio settimana aveva lasciato senza corrente ampie zone del nord del paese. Alle 19 di martedì, la mattina presto in Italia, erano ancora 3,2 milioni gli utenti senza servizio, fa sapere la compagnia energetica pubblica Cfe (Comision federal de electricidad) dando conto del coordinamento con il Centro nazionale di controllo del'Energia (Cenace) per garantire stabilità alla fornitura. Nelle ore precedenti, la Cfe aveva avvertito di piccole sospensioni temporanee utili proprio ad agevolare una redistribuzione della corrente nelle zone colpite. La Cenace, nella mattina di martedì, aveva invitato la popolazione a ridurre la domanda di energia elettrica. (segue) (Mec)