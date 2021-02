Messico: ancora 3,2 milioni di utenti senza elettricità nel nord del paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso il governo spinge per confermare centralità a Pemex e Cfe nel sistema energetico nazionale a scapito dei privati, sia per restringere gli spazi di possibili illeciti nell'uso di risorse pubbliche, sia per privilegiare la matrice tradizionale, ritenuta più affidabile nel garantire somministrazione continua di energia, rispetto alle rinnovabili intermittenti, oggi in gran parte appannaggio di imprese non pubbliche. Una strategia contenuta nel discusso disegno di legge che il presidente ha depositato a inizio febbraio alla camera dei deputati. L'iniziativa punta a modificare la "Legge dell'industria elettrica" inserita nella riforma energetica firmata dall'ex presidente Enrique Pena Nieto. Il progetto di legge, che segue mesi di forcing del governo sul settore privato e sulle rinnovabili, si regge su due principi cari all'attuale amministrazione: azzerare i margini di manovra alle "truffe" compiute ai danni del patrimonio energetico nazionale e garantire la continuità della fornitura elettrica usando le fonti intermittenti come risorsa eventuale. La proposta, con carattere di urgenza, deve essere approvata dalla Camera entro 31 giorni dalla presentazione (l’1 febbraio), ed entro altri 31 giorni dal momento in cui viene trasmessa al Senato. (segue) (Mec)