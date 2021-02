Confcommercio: misure anti-Covid affossano i consumi, -12,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l’andamento della domanda e le scelte delle famiglie sono state fortemente condizionate dalle misure imposte per il contenimento della pandemia: l’indicatore dei consumi registra, nel confronto annuo, un calo del 12,9 per cento e sintesi di riduzioni del 38 e del 3,1 per cento rispettivamente per servizi e beni. Sono le stime di Confcommercio, che ribadisce come l’evoluzione dei diversi segmenti di consumo continui ad essere determinata non tanto dalle preferenze delle persone, ma dalle necessità imposte dallo stile di vita a cui ha costretto la pandemia. A segnalare gli andamenti più negativi, scrive Confcommercio, sono i servizi legati alla mobilità e alla fruizione del tempo libero: per molti segmenti i cali superiori al 50 per cento sono diventati “quasi la norma, rendendo sempre più concreta l’ipotesi di dover ricostruire, alla fine della crisi sanitaria, un sistema produttiva fortemente depauperato”. Per quanto riguarda i beni, continuano a trovarsi in forte difficoltà l’abbigliamento e le calzature, come la domanda dei carburanti. Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, secondo la confederazione, si stima per il mese di febbraio 2021 un aumento dello 0,2 per cento in termini congiunturali e dello 0,4 per cento su base annua.Un aumento congiunturale del Pil pari allo 0,1 per cento al netto dei fattori stagionali nel mese di febbraio, che porterebbe una decrescita di 8,3 punti rispetto allo stesso mese del 2020 confermando l’andamento stagnante già emerso a gennaio. Sono le stime di Confcommercio, che sottolinea la profonda incertezza che continua a caratterizzare il quadro congiunturale. La produzione industriale di dicembre, si legge in una nota, ha registrato un calo dello 0,2 per cento al netto dei fattori stagionali, con una flessione annua di 1,9 punti percentuali. Per quanto riguarda gli occupati, la confederazione segnala un calo dello 0,4 per cento su novembre e di 1,9 punti rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: il “sentiment” delle imprese del commercio al dettaglio ha registrato nel mese di gennaio un calo congiunturale dello 0,3 per cento, e una riduzione tendenziale di 17,3 punti. (Com)