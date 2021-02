Lavoro: Inapp, pandemia interrompe trend positivo occupati con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segnali di ripresa dall'occupazione delle persone con disabilità prima della crisi pandemica. Sono disponibili i dati relativi al triennio 2016-2018 su lavoro e disabilità in Italia, che testimoniano gli effetti positivi delle riforme introdotte nel 2015 nel sistema del collocamento mirato, sebbene solo parzialmente attivate. Le assunzioni registrate nel 2018 superano le 62 mila unità, quando erano meno di 21 mila nel 2013, nella fase più acuta della crisi occupazionale. Il trend positivo è stato interrotto dall'emergenza pandemica e dalle sue ripercussioni su economia e occupazione, richiamando l'attenzione sull'importanza che assume il lavoro per i diritti di cittadinanza delle persone con disabilità. È quanto rileva l'indagine contenuta nella IX Relazione al Parlamento sull'attuazione della Legge 68/99, realizzata dall'Inapp, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, su mandato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale si prendono in esame le norme per il diritto al lavoro dei disabili. "L'andamento degli avviamenti mostra un evidente trend positivo nell'ultimo quinquennio, tra il 2014 e il 2018 – si legge nell'indagine - che appare in linea con le tendenze generali del mercato del lavoro, verosimilmente favorito anche dai processi di riforma normativa introdotti dal D.Lgs. 151/2015". (segue) (Ren)