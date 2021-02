Lavoro: Inapp, pandemia interrompe trend positivo occupati con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio degli ingressi, l'Inapp evidenzia che negli anni le percentuali maggiori sono presenti nelle aree del Nord, a maggiore intensità produttiva, con percentuali quasi sempre fra il 50 e il 60 per cento del totale degli avviati al lavoro, con la regione Lombardia che da sola occupa tante persone quanto l'intera macro area Sud e Isole. Al Centro si rilevano percentuali che, fino al 2015 compreso, superano appena il 20 per cento e si incrementano nell'ultimo triennio. Nell'area del Sud Italia si rileva un miglioramento negli anni 2014-2015 ma il miglioramento appare passeggero e la percentuale sul totale torna al di sotto del 20 per cento del totale negli anni successivi. I dati e le informazioni presenti nell'indagine evidenziano i progressi ottenuti nel corso degli anni anche sul versante della domanda del lavoro, sia pubblica che privata, nonché dei servizi di intermediazione e suggeriscono che la crescita nel tempo di avviamenti e assunzioni sia stata favorita, sia dall'adozione di percorsi personalizzati che hanno accompagnato l'inserimento delle persone con disabilità che da provvedimenti normativi di incentivazione e di semplificazione delle procedure di assunzione. Gli approfondimenti sui diversi sistemi attuativi regionali, infine, restituiscono uno scenario che, con le consuete luci ed ombre che caratterizzano l'attuazione del collocamento mirato in Italia, conferma una crescita occupazionale su tutto il territorio, accompagnata da lacune infrastrutturali ancora diffuse e da sistemi di governance che, dove si sforzano di approcciare il problema con modelli di integrazione dei servizi e delle risorse finanziarie, riescono ad ottenere discreti risultati. (Ren)