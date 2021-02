Roma: Pd, sabato parte raccolta firme contro propaganda fascista e nazista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato al via raccolta firme a sostegno della proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista. E' quanto si legge in una nota del circolo Pd Tiburtino III - Colli Aniene che "è stato tra i primi ad aderire alla campagna lanciata dal Partito Democratico di Roma per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista - continua la nota -. A partire da sabato 20 febbraio sarà infatti possibile aderire alla campagna, primo appuntamento dalle ore 10 alle ore 12 presso il mercato di viale Sacco e Vanzetti alla presenza della consigliera Pd del Comune di Roma Giulia Tempesta, incaricata proprio dal Partito cittadino di autenticare le firme dei cittadini che si recheranno ai banchetti che così afferma". "Mesi fa come Partito Democratico presentammo una mozione per proporre l’iscrizione di Roma Capitale all’Anagrafe nazionale antifascista del comune di Stazzema, accolta all’unanimità da tutta l’Assemblea Capitolina. Chiediamo oggi a cittadini e associazioni di aderire in massa e firmare questa proposta di iniziativa popolare. Come consiglieri del PD siamo a disposizione per certificare le firme. (segue) (Com)