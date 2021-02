Roma: Pd, sabato parte raccolta firme contro propaganda fascista e nazista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i promotori dell'iniziativa del circolo Pd Tiburtino III – Colli Aniene c'è Silvia Cecilia, che ne è anche la responsabile: "Abbiamo ricevuto innumerevoli richieste da parte di iscritti e simpatizzanti per sapere se fosse possibile firmare presso il nostro circolo, poiché, ad oggi, è possibile aderire soltanto recandosi all’Urp del Municipio IV in via Tiburtina, ma per molte persone è una sede distante, inoltre in tempo di Covid, si evitano luoghi affollati e chiusi - si legge ancora nella nota -. Anche per queste ragioni abbiamo deciso di aderire mettendo a disposizione le risorse del Circolo e trovando immediatamente il sostegno del Partito romano e della consigliera Giulia Tempesta, che si è resa da subito disponibile. Oggi più che mai è necessario affermare: mai più fascismo e nazismo". Sostegno all’iniziativa viene anche dal Pd IV Municipio. "Ringraziamo il circolo Pd Tiburtino III – Colli Aniene che si mobiliterà già a partire da sabato con questa raccolta firme, stiamo lavorando affinchè possano aderire anche altri circoli della Tiburtina perché riteniamo molto importante sostenere questa campagna", conclude Federico Proietti responsabile organizzazione della segreteria del partito locale. (Com)