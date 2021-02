Vaccini: Trivelli (dg Welfare Lombardia), da domani al via per over 80, per questa settimana previste 15 mila dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani inizia la vaccinazione, per questa settimana in una misura prevedibile, in base alle dosi disponibili, di circa 15 mila dosi". Lo ha riferito durante la sua audizione alla commissione Sanità di Palazzo Pirelli, il direttore generale Welfare della Regione Lombardia Marco Trivelli. "La previsione in base al piano di consegna attuale è quello di passare a 50 mila dosi la settimana prossima e a 100 mila dalla settimana del primo marzo", ha precisato Trivelli. (Rem)