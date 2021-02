Libia: colloquio Menfi con Segretario Lega araba Aboul-Gheit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente del Consiglio di Presidenza libico, Muhammad Menfi, ha ricevuto oggi una telefonata dal segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, per congratularsi con lui per aver assunto il nuovo incarico. Il segretario generale della Lega araba ha inoltre espresso, durante la conversazione, il pieno sostegno dell'organismo panarabo alla nuova autorità esecutiva libica. Aboul-Gheit ha aggiunto che la Lega araba sostiene il percorso politico e la formazione del nuovo governo per soddisfare le aspirazioni del popolo libico. (Lit)