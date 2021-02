Russia: fonti stampa, portale informativo "Proekt" finanziato dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale informativo in russo "Proekt" ha ricevuto sovvenzioni dalle autorità europee e statunitensi per un totale di 330 mila dollari attraverso una serie di fondazioni create dai governi dell'Ue e da Washington. È quanto riferito dall'agenzia "Rt" con riferimento ai documenti in proprio possesso. Nel 2018 il portale ha ricevuto dall'European Endowment for Democracy (Eed) 240 mila dollari, dall'American National Endowment for Democracy 40 mila dollari. Entrambi sono fondi creati dalle autorità dell'Ue e degli Stati Uniti, riconosciuti in Russia come organizzazioni indesiderabili. Altri 50mila dollari sarebbero stati trasferiti dalla Sreda Foundation (inclusa nel registro russo delle Ong straniere), di proprietà di Boris Zimin, figlio di Dmitrij Zimin, co-fondatore di VimpelCom e residente all'estero. (Rum)