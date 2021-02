Ostia: Zannola (Pd), residenti via Casana e Del Greco in situazione igienico-sanitaria allarmante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colonne fognarie intasate, rottura di tubi, fuoriuscita di liquami ovunque in case allegate. I residenti di via Costanzo Casana 147 e via Corrado del Greco 120, ad Ostia, vivono una situazione igienico-sanitaria insostenibile, che mette a serio rischio la loro salute". Così in un post su Facebook, riferisce una nota, il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. "Questa non è una situazione emergenziale - spiega - ma che si presenta ciclicamente da anni, perché non c'è una seria manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'amministrazione. Inoltre, la mancanza assoluta di risposte da parte delle Istituzioni, nonostante le lettere e le mail ufficiali che i cittadini hanno inviato agli uffici preposti, hanno portato i residenti a eseguire privatamente e a proprie spese dei primi interventi e a coinvolgermi come loro portavoce". (segue) (Com)