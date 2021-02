Ostia: Zannola (Pd), residenti via Casana e Del Greco in situazione igienico-sanitaria allarmante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito di questa situazione - aggiunge ancora Zannola - avevo inoltrato un'interrogazione agli assessorati alle Infrastrutture e al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale. Non avendo neanche io ricevuto alcuna risposta, ho richiesto la convocazione urgente di una commissione di garanzia e trasparenza, che si è svolta questa mattina e dove hanno partecipato in rappresentanza dei residenti i signori Antonella Lombardo e Tertulliani Osvaldo. Gli uffici hanno finalmente ascoltato le problematiche e la prossima settimana effettueremo un sopralluogo per verificare lo stato delle tubature e porre rimedio quanto prima a questo insostenibile disagio. Non ci fermeremo fino a che questa situazione non verrà risolta con un intervento di manutenzione straordinaria". (Com)