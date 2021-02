Speciale difesa: Hong Kong, nuovo mandato d'arresto in carcere per il magnate dell'editoria Jimmy Lai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lai, 73 anni, è in prigione dal 3 dicembre, quando è comparso in tribunale per un'accusa di frode in relazione al suo uso professionale della sede di Next Digital a Tseung Kwan O. Il 12 dicembre gli è stata negata la libertà provvisoria dopo essere stato accusato di collusione con forze straniere in base alla legge sulla sicurezza nazionale. La decisione è stata disposta da Victor So, uno dei sei magistrati che il capo del governo Carrie Lam ha insediato per svolgere i processi in applicazione della legge sulla sicurezza, la stessa toga che il 3 dicembre aveva negato a Lai la libertà su cauzione nel procedimento per frode. Il 23 dicembre, all'Alta corte, la difesa di Lai ha affermato che il fondatore del quotidiano '"Apple Daily" sarebbe stato disposto a essere confinato a casa sua e, se necessario, a indossare un dispositivo elettronico. L'Alta corte ha ordinato il rilascio dell'attivista pro-democrazia, l'unica delle quattro persone accusate finora ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale ad aver ottenuto la libertà su cauzione. Entrambi i procedimenti – quello per frode e quello per collusione con forze straniere – sono stati rimandati a un'udienza fissata per il 16 aprile del 2021, per poter effettuare altre indagini comprendenti l'esame di tutti i recenti messaggi su Twitter del magnate. Lai è la quarta persona e l'individuo di maggior profilo sinora incriminato a Hong Kong sulla base alla controversa legge sulla sicurezza nazionale, che Pechino ha varato alla fine di giugno. Precedentemente era stato arrestato per altri presunti reati, tra cui la partecipazione a proteste non autorizzate e la violazione dei termini contrattuali di affitto degli uffici. (Cip)