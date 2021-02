Speciale difesa: Mar Cinese Meridionale, incrociatore Usa passa al largo delle isole Spratly, rivendicate da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incrociatore statunitense Russell è transitato oggi al largo delle Isole Spratly, nel Mar Cinese Meridionale, la cui sovranità è rivendicata da Pechino. Lo ha reso noto la Settima flotta della Marina Usa, secondo cui l’operazione ha “riaffermato i diritti e le libertà di navigazione nelle Isole Spratly, in linea con il diritto internazionale”. La Cina rivendica la sovranità dell’intero arcipelago, posizione che tuttavia è contestata da Brunei, Malesia, Filippine, Taiwan e Vietnam. Gli interessi sull’area sono legati in gran parte alle risorse naturali di cui questa è ricca, in particolare gas e petrolio. Gli Stati Uniti, anche con la nuova amministrazione guidata dal presidente Joe Biden, ha reso chiaro il proprio impegno a contrastare le rivendicazioni della Repubblica popolare nel Mar Cinese Meridionale. Pechino, da parte sua, ha accusato Washington di interferire negli affari interni di Paesi terzi e di fomentare disordini nella regione. Il passaggio della Russell al largo delle Spratly segue un’esercitazione congiunta condotta dalle portaerei Nimitz e Roosevelt nel Mar Cinese Meridionale e il transito di un altro incrociatore, il John McCain, al largo delle Isole Paracelso. La tensione nell’area è alimentata anche dalle frequenti incursioni aeree cinesi nello Spazio di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan e da una nuova legge approvata a Pechino che consente alla Guardia costiera cinese di aprire il fuoco contro navi che non rispondono agli ordini in acque contese. (Nys)