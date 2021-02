Polonia: presidente Fondo per lo sviluppo, nessun scenario catastrofico per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 sarà un anno di ripresa per la Polonia, che ha l'opportunità di crescere oltre il 4 per cento. Lo ha detto il presidente del Fondo polacco per lo sviluppo (Pfr), Pawel Borys, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "Non siamo minacciati da scenari catastrofici nella forma di un ridimensionamento permanente della crescita dell'economia polacca. Osservo con sufficiente ottimismo i prossimi tre anni se ci sarà una stabilizzazione della situazione sanitaria", ha detto. Borys evidenzia l'importanza che l'economia torni a crescere dopo che gli aiuti statali saranno venuti meno. "Penso che ce ne sia la reale possibilità" e che la crescita del Pil quest'anno possa essere "superiore al 4 per cento" e siano "abbastanza solidi i risultati del 2022 e 2023". (Vap)