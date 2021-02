Governo: Lanzi (M5s) a Draghi, oggi riceve una goccia di fiducia, ne faccia tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore M5s Gabriele Lanzi ha ammesso di essere stato "combattuto sulla fiducia" all'esecutivo Draghi, ma ha aggiunto che deve "rispetto all'esito della votazione sulla rete" ed esprimerà oggi la "fiducia a questo governo". Nel suo intervento in discussione generale per il voto di fiducia al governo Draghi Lanzi ha però avvertito che "l'assenso di oggi può trasformarsi rapidamente in un no" qualora azioni del governo fossero in contrasto con "i principi del Movimento cinque stelle". Oggi, ha concluso Lanzi, "riceve una goccia di fiducia" e citando Jean-Paul Sartre la fiducia "si guadagna goccia a goccia, ma si può perdere a litri. Ne faccia tesoro". (Rin)