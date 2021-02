Vaccini: Bonometti (Confindustria Lombardia), sono la priorità per la ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il problema sanitario è il problema dei problemi". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, commentando l'analisi congiunturale dell'industria manifatturiera in Lombardia nel quarto trimestre 2020. "Noi siamo convinti che la ripartenza passa attraverso un'azione dei vaccini efficace, altrimenti saremo sempre legati a eventuali lockdown. La sanità è la priorità. Se noi non riusciamo a risolvere il problema sanitario, tutti gli altri problemi passano in secondo piano", ha osservato Bonometti, esortando ad "accelerare sul piano dei vaccini, non possiamo più sbagliare". Con la priorità ai più anziani, che secondo il presidente degli industriali lombardi vanno "messi in sicurezza, così liberiamo gli ospedali e cerchiamo di tornare alla normalità, per favorire i consumi interni e il commercio". "Come industria sanitaria privata - ha rimarcato Bonometti - abbiamo dato la disponibilità alla Regione di fare una convenzione con le aziende che possono mettere a disposizione i siti logistici. Però tutto questo con regole chiare e precise. Abbiamo dato disponibilità come sanità privata a fare i vaccini, a collaborare come abbiamo fatto nella prima fase. È chiaro che ci vogliono risposte concrete. È un problema fondamentale e bisogna trovare una soluzione. Oggi il problema sanitario è diventato organizzativo. Se non riusciamo a risolverlo, difficilmente riusciremo a creare le condizioni per la ripartenza", ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, avanzando anche la richiesta di creare una sorta di "patentino" sanitario, utile a quelle "aziende, soprattutto manifatturiere, che devono mandare i loro collaboratori all'estero e si trovano in grande difficoltà".(Rem)