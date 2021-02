I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruanda: al via oggi a Kigali processo a Rusesabagina, salvò migliaia di vite dal genocidio - Si apre oggi in Ruanda il processo a carico di Paul Rusesabagina, l'ex direttore dell'hotel Mille Colline che durante il genocidio del 1994 salvò 1.200 persone ispirando la figura del film "Hotell Ruanda". Lo riferisce "France 24", ricordando che l'oppositore del presidente Paul Kagame è chiamato a rispondere di 13 capi d'accusa tra cui terrorismo, finanziamento del terrorismo, incendio doloso, rapimento e omicidio e che comparirà dinanzi alla corte insieme ad altre 20 persone. Arrestato il 31 agosto scorso mentre si trovava negli Emirati Arabi Uniti, Rusesabagina è stato accusato in particolare di aver sostenuto le attività delle forze di liberazione nazionale (Fln), l'ala militante del suo partito, il Movimento per il cambiamento democratico (Mrcd). L'uomo viveva in esilio negli Stati Uniti e in Belgio e ad agosto aveva intenzione di visitare il Burundi per una conferenza, ma dopo essersi imbarcato su un volo privato diretto a Dubai è stato fermato e riportato a Kigali, dove è stato arrestato. Il governo ruandese lo ha accusato di aver preso parte a presunti attacchi da parte dei ribelli del Fronte di liberazione nazionale (Fln) nel sud del Ruanda, lungo il confine con il Burundi. Il Parlamento europeo ha definito il suo arresto un "rapimento" e ha esortato le autorità ruandesi a difendere i suoi diritti di cittadino dell'Ue. (segue) (Res)