I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: progetto Platreef, Ivanplats organizza finanziamenti per 420 milioni di dollari - La compagnia mineraria Ivanplats, filiale sudafricana del minatore canadese Ivanhoe Mines, sta lavorando per raccogliere finanziamenti fino a 420 milioni di dollari lo sviluppo del suo progetto Platreef a Limpopo, nel nord del Sudafrica. In dichiarazioni alla stampa locale, il co-presidente di Ivanhoe Robert Friedland ha precisato che Ivanplats ha firmato un termine non vincolante con Orion Mine Finance per una struttura di finanziamenti in streaming da 300 milioni di dollari e ha nominato i gruppi Société Générale e Nedbank come lead arranger incaricati per una linea di debito per progetti senior fino a 120 milioni. "Siamo fiduciosi che questo finanziamento a livello di progetto sarà il catalizzatore necessario per lanciare Platreef per diventare un fornitore leader e di lunga durata di palladio, platino, rodio, nichel, rame e oro", ha detto Friedland, per il quale la produzione dei principali metalli verdi necessari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra "è a un punto critico di svolta poiché le aziende sono costrette a garantire forniture a lungo termine". Il costo del capitale iniziale per il piano di sviluppo graduale previsto dalla valutazione economica preliminare (Pea) Platreef 2020, a partire da un tasso minerario di 700mila tonnellate annue, è stimato a 390 milioni di dollari. Il budget di Platreef per il 2021 è di 59 milioni di dollari. (segue) (Res)