I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Sahel: Blinken, da Usa sostegno nella lotta al terrorismo - Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha dichiarato che la sua amministrazione sostiene gli obiettivi dell'Alleanza internazionale per il Sahel per rafforzare la capacità di quest'ultimo di combattere il terrorismo e sostenere lo sviluppo economico. Blinken, che è intervenuto alla riunione del G5 Sahel di N’Djamena (Ciad) con un video messaggio, ha aggiunto che il sostegno da solo non è sufficiente, ma deve essere accompagnato da passi seri nella fornitura di servizi pubblici, nella promozione dello stato di diritto e nel coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni che li riguardano. (segue) (Res)