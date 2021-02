I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: inchiesta, servizi segreti coinvolti in reclutamento militari inviati in Eritrea - L'Agenzia di intelligence nazionale somala (Nisa) è stata attivamente coinvolta nel reclutamento di militari che sono stati schierati in Eritrea e di cui almeno 300 sono stati inviati a combattere nel conflitto in corso nella regione etiope del Tigrè. Lo rivela un'inchiesta pubblicata sull'edizione somala di "Voa" e curata dal giornalista locale Harun Maruf, nella quale si afferma che oltre agli agenti di intelligence almeno 135 anziani leader di comunità locali ed alcuni membri del parlamento somalo hanno partecipato al reclutamento. Secondo i risultati dell'indagine, che cita a testimonianza la voce di membri dei servizi segreti e di militari, il campo diretto dal generale Shirbow e situato dietro il quartier generale della Nisa a Mogadiscio avrebbe avuto funzione di sito di registrazione per i militari diretti in Eritrea. Il primo gruppo di cadetti sarebbe stato trasportato ad Asmara il 19 agosto del 2019 in aereo, il secondo il 20 ottobre dello stesso anno. I voli sono poi stati interrotti per la pandemia di Covid-19. Due fonti stimano tra 5mila e 7mila i cadetti attualmente in Eritrea, ma una terza fonte ha fornito una cifra inferiore. Almeno 300 militari somali inviati nel Tigrè sarebbero morti in occasione del conflitto scoppiato a novembre. (Res)