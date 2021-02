I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: gruppo parlamentare aounista accusa Hariri di voler emarginare Aoun - Il gruppo parlamentare Libano forte, guidato dalla Corrente patriottica libera (Cpl) di Gebran Bassil e legato al presidente della Repubblica Michel Aoun, ha invitato il premier designato Saad Hariri a “ritornare allo spirito del patto nazionale”, sottolineando che “l’emarginazione del presidente” non rende un servizio all’”unità del Libano”. In un comunicato, il gruppo sottolinea inoltre di volere “la formazione di un governo riformista e bilanciato, comprendente specialisti capaci, il prima possibile”. “Ogni accusa secondo cui il presidente sta cercando il terzo di blocco (il terzo più uno dei ministri che garantisce de facto il diritto di veto sulle decisioni del governo) è un’accusa infondata, dietro cui si celano coloro che vogliono (...) ritornare a un’epoca in cui il presidente della Repubblica era un partner debole nella gerarchia delle autorità”, prosegue il comunicato. (segue) (Res)