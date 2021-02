I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: attacco a Erbil, forze sicurezza alludono a responsabilità Stato islamico - I razzi che hanno colpito lunedì 15 febbraio l’aeroporto di Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, sono stati lanciati “da dentro i confini della regione” e sono simili ai razzi utilizzati dallo Stato islamico (Is). Lo ha detto il portavoce del comandante in capo delle forze armate di Baghdad, generale Yehia Rasool, ripreso dall'agenzia di stampa irachena "Ina". Secondo il portavoce i razzi, in totale undici, sono stati lanciati dal Kurdistan, cioè da due aree situate presso la città di Erbil: le forze di sicurezza hanno ritrovato il veicolo e la base di lancio. Quattro dei razzi sono caduti all’interno dell’aeroporto, ha proseguito Rasool, mentre i restanti hanno colpito civili. “Non accetteremo che il Paese sia trasformato in arena per i regolamenti di conti”, ha detto il portavoce, sottolineando che le sciite Unità di mobilitazione popolare (Pmu), accusate da più parti di essere coinvolte nell’attacco, “sono un’organizzazione militare che opera in coordinamento con le forze di sicurezza” e i razzi utilizzati nell’attacco sono dello stesso tipo di quelli che usa lo Stato islamico (Is). (segue) (Res)