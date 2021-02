© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: segretario Hezbollah Nasrallah, governo da 20 o 22 ministri - Il segretario generale del partito sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha proposto ieri in un discorso televisivo la sua soluzione per la crisi politica in corso nel Paese dei cedri, dove il premier designato Saad Hariri, a mesi dal conferimento dell’incarico da parte del presidente della Repubblica Michel Aoun, non ha ancora formato un nuovo governo. Nasrallah ha suggerito la formazione di un governo “da 20 o 22 ministri”, nel quale nessun partito abbia il terzo più uno dei ministri, soglia che secondo la Costituzione libanese garantisce de facto un diritto di veto sulle decisioni dell’esecutivo. “Penso che tutti vogliano formare il governo”, ha detto Nasrallah. “Bisogna smettere di accusarsi reciprocamente di non volerlo mettere in piedi”, ha proseguito, rifiutando le accuse – rivolte da alcune parti a Hezbollah – di voler ritardare la formazione dell’esecutivo finché non riprenderanno i negoziati sul programma nucleare dell’Iran. “È ingiusto attribuire la responsabilità totale del blocco al presidente Michel Aoun”, ha proseguito. Nel suo discorso Nasrallah ha rifiutato qualunque “internazionalizzazione” della questione libanese, reagendo così a interventi dell’Onu o della comunità internazionale e indirettamente anche agli appelli, lanciati da alcune parti, a organizzare una conferenza sotto l’egida delle Nazioni Unite per risolvere la crisi del Libano. In riferimento all’uccisione dell’intellettuale e attivista Lokman Slim, noto critico di Hezbollah, Nasrallah ha rifiutato “le accuse, le allusioni e gli insulti” lanciati contro il partito sciita “non appena succede qualcosa in Libano, che si tratti di un evento piccolo o grande”. (Res)