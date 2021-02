I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Moda: analisi Mediobanca, nel 2020 fatturato settore italiano calato del 23 per centoUn calo del giro d’affari del 23 per cento nel 2020 per il settore moda italiano. È quanto stima il report sull’industria del fashion realizzato dall’Area studi di Mediobanca, che ha aggregato i dati finanziari di ottanta multinazionali del fashion e delle 177 aziende della moda italiane con un fatturato superiore ai cento milioni di euro. Nei primi nove mesi del 2020 la contrazione di fatturato dell’industria della moda è risultata cinque volte superiore a quella della grande industria. In sofferenza, a causa anche del blocco dei flussi turistici, il mercato europeo, che ha fatto registrare un calo del 23,7 per cento. Contrazione più contenuta, del 10,1 per cento, invece, per il mercato asiatico (Giappone escluso). La crisi è stata però anche un’opportunità per compiere un lungo salto nel digitale, tanto è vero che ovunque le vendite online hanno avuto un’accelerazione a doppia cifra, mediamente del sessanta per cento. Guardando al 2020, la crisi è stata più impattante sui conti dei gruppi europei, rispetto a quelli statunitensi: le vendite sono calate del 22,9 per cento e l’ebit margin del 10,9 nel vecchio continente, mentre negli Usa la contrazione è stata rispettivamente del 19,7 e del 7,3. Una boccata d’ossigeno giunge dall’ultimo trimestre 2020, con i primi risultati che evidenziano un rimbalzo mediamente del 17 per cento, tanto che per le multinazionali la contrazione stimata dall’Area studi di Mediobanca per l’intero 2020 passa da quasi il 24 per cento dei primi nove mesi a una media del 17 per cento. Il rimbalzo, tuttavia, non è stato altrettanto forte per le società italiane. A brillare di più nell’ultimo trimestre 2020 sono stati gioielleria e alto di gamma, trainati dalle vendite natalizie; peggiore invece la performance di altri settori, come il fast fashion. (segue) (Rem)