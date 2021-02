I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Olimpiadi 2026: firmato protocollo d'intesa per progetto Milano Santa GiuliaMilano Santa Giulia S.p.A., Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano informano che in data 16 febbraio 2021 è stato firmato il Protocollo d'intesa tra le parti per l'approvazione del progetto di Milano Santa Giulia all'interno del quale è prevista la realizzazione dell'Arena, che ospiterà le competizioni maschili di hockey sul ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche durante i Giochi di Milano Cortina 2026. Tale firma - spiega la nota - rappresenta un accordo importante per definire il percorso che porterà all'approvazione finale del progetto attuativo e che ha visto la collaborazione attiva tra le parti istituzionali e la società per dare vita a un progetto di sviluppo chiave non solo per Milano e l'Italia, ma anche a livello internazionale. L'accordo impegna la Regione, il Comune e la Città Metropolitana di Milano ad assicurare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza necessari a consentire l'approvazione del progetto e quindi la realizzazione dell'Arena e delle infrastrutture connesse che ospiteranno gli eventi olimpici. Milano Santa Giulia S.p.A. si impegna a finalizzare un accordo con l'operatore per la gestione dell'Arena, comprensivo dell'impegno della messa a disposizione dell'impianto in piena funzionalità per tutti gli usi previsti dalla garanzia, nel rispetto del cronoprogramma e in conformità agli standard tecnici previsti dal Comitato olimpico internazionale e dalle competenti federazioni sportive, per opere di tale natura. (segue) (Rem)