- Myanmar: Onu teme aumento delle violenze dopo lo schieramento dei militari nelle strade - Tom Andrews, relatore delle Nazioni Unite per i diritti umani nel Myanmar, ha avvertito che lo schieramento dei militari nelle strade delle principali città di quel Paese, e gli inviti a nuove proteste da parte degli attivisti che manifestano da giorni contro il golpe militare rischiano di innescare una spirale di violenza in quel Paese. Riferendosi all'afflusso di truppe e veicoli blindati a Yangon, capitale commerciale del Myanmar, Andrews ha dichiarato che "in passato, simili movimenti di truppe hanno preceduto uccisioni, sparizioni e arresti su basta scala". "Sono terrificato che la confluenza tra questi sviluppi - la pianificazione di nuove proteste di massa e la convergenza di truppe - possa condurre sul baratro di nuovi e maggiori crimini contro il popolo di Myanmar da parte delle forze armate". Gli oppositori della giunta militare birmana che ha assunto il potere dopo il golpe dello scorso primo febbraio hanno indetto nuove manifestazioni per oggi, 17 febbraio, nonostante i divieti di assembramento e i coprifuoco decretati dalla giunta nei principali centri urbani del Paese. (segue) (Res)