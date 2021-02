© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Pechino è divenuta primo partner commerciale dell'Ue nel 2020 - La Cina è diventata il principale partner commerciale dell'Unione europea (Ue) nel 2020, con esportazioni e importazioni in aumento nonostante gli effetti della pandemia di Covid-19. Lo attestano i dati forniti dal servizio statistico dell'Ue, Eurostat. Le importazioni europee dalla Cina durante l'intero 2020 sono aumentate del 5,6 per cento su base annua a 383,5 miliardi di euro, mentre le esportazioni sono aumentate del 2,2 per cento a 202,5 miliardi di euro. Al contempo, lo scambio di merci con gli Stati Uniti, che figuravano in cima alla lista dei partner commerciali dell'Ue fino all'inizio del 2020, ha visto un sostanziale calo in entrambi i sensi. Secondo Eurostat, il valore del commercio tra l'Ue e la Cina ha raggiunto i 711 miliardi di dollari nel 2020, mentre l'interscambio con gli Stati Uniti è ammontato a 673 miliardi di dollari. L'aumento del commercio con la Cina è in gran parte dovuto alla rapidità con cui l'economia del Paese si è ripresa dalla fase acuta della pandemia. Tra dicembre 2019 e 2020, la produzione industriale in Cina è aumentata del 7,3 per cento. (segue) (Res)